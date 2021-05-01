В Индии выявили рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19 — более 400 тысяч

В Индии за минувшие сутки диагностировали 401 993 новых случая инфицирования коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Умерли за сутки более 3,5 тысячи больных.

Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства страны.

Общее официальное число больных за все время пандемии в Индии превысило 19 миллионов, из них более чем 211 тысяч умерли.

The Times of India отмечает, что уже десятые сутки подряд ежедневный прирост новых случаев в стране превышает 300 тысяч.