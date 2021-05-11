ВООЗ класифікувала «індійський» штам коронавірусу як «тривожний». Він може бути стійким до антитіл

Всесвітня організація охорони здоровʼя класифікувала «індійський» штам (B. 1.617) коронавірусу як «тривожний».

Про це повідомляє Deutsche Welle.

В організації зазначили, що ця мутація є більш заразною і, можливо, нечутливою до антитіл. «Ось чому ми класифікуємо його як тривожний варіант. Хоча ще занадто рано стверджувати, що B. 1.617 володіє більш високою стійкістю до вакцин», — сказала експерт ВООЗ Марія ван Керкхов.

Попередні результати дослідження вказували на те, що «індійський» штам поширюється швидше, ніж інші варіанти коронавірусу, що циркулюють в Індії. Однак для ВООЗ ця мутація досі вважалася тільки такою, що «представляє інтерес».