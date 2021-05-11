Глава МОЗ назвав симптоми «індійського» штаму коронавірусу: агресивніший за «британський»

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов наголосив, що поширення у світі нового штаму коронавірусу, який зафіксований в Індії, є «достатньо серйозним викликом». Він агресивніший за «південноафриканський» і «британський» штами.

Про це міністр повідомив на брифінгу.

За його словами, штам уже зафіксований в Польщі, Румунії та низці інших європейських країн.

«Він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленням індійських ЗМІ, також фіксуються випадки критичних уражень слизової носа і горла», — розповів Степанов.