Глава Минздрава назвал симптомы «индийского» штамма коронавируса: более агрессивный, чем «британский»

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что распространение в мире нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии, является «достаточно серьезным вызовом». Он более агрессивен, чем «южноафриканский» и «британский» штаммы.
Об этом министр сообщил на брифинге.
По его словам, штамм уже зафиксирован в Польше, Румынии и ряде других европейских стран.
«Он выражен сверхтяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла», — рассказал Степанов.
- В Индии с апреля начали фиксировать резкий рост заболеваемости коронавирусом. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали 33 миллиона больных. 8 мая в Индии зафиксировали новый рекорд по суточной смертности — умерли 4 187 больных. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- Украина 2 мая закрыла въезд из Индии. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи.