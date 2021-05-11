Глава Минздрава назвал симптомы «индийского» штамма коронавируса: более агрессивный, чем «британский»

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что распространение в мире нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии, является «достаточно серьезным вызовом». Он более агрессивен, чем «южноафриканский» и «британский» штаммы.

Об этом министр сообщил на брифинге.

По его словам, штамм уже зафиксирован в Польше, Румынии и ряде других европейских стран.

«Он выражен сверхтяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла», — рассказал Степанов.