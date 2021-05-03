В Польше зафиксировали первый случай «индийского» штамма коронавируса

В Польше зарегистрировали первый случай «индийского» штамма коронавируса. Болезнь выявили у польского дипломата, которого эвакуировали из Индии.
Об этом сообщает «Польское радио».
Сотрудника диппредставительства вместе с его семьей (тоже заболевшей беременной женой и четырьмя детьми) доставили в Польшу специальным самолетом 25 апреля. Он находится в областной инфекционной больнице в Варшаве.
Вирусолог Ягеллонского университета в Кракове Кшиштоф Пирч заявил, что пока неизвестно, представляет ли индийский вариант коронавируса большую угрозу, чем другие, — исследования продолжаются.
- В Индии резкий рост заболеваемости коронавирусом начали фиксировать 5 апреля. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали более 33 миллионов больных. Индийская власть на фоне вспышки приостановила экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрила российскую вакцину «Спутник V».
- 1 мая в Индии зафиксировали 401 993 новых случая инфицирования коронавирусом, что стало мировым рекордом с начала пандемии. 2 мая в стране зафиксировали рекорд по суточной смертности от COVID-19.