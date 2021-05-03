В Польше зафиксировали первый случай «индийского» штамма коронавируса

В Польше зарегистрировали первый случай «индийского» штамма коронавируса. Болезнь выявили у польского дипломата, которого эвакуировали из Индии.

Об этом сообщает «Польское радио».

Сотрудника диппредставительства вместе с его семьей (тоже заболевшей беременной женой и четырьмя детьми) доставили в Польшу специальным самолетом 25 апреля. Он находится в областной инфекционной больнице в Варшаве.

Вирусолог Ягеллонского университета в Кракове Кшиштоф Пирч заявил, что пока неизвестно, представляет ли индийский вариант коронавируса большую угрозу, чем другие, — исследования продолжаются.