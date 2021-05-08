В Индии зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19

В Индии зафиксировали новый рекорд по суточной смертности от коронавируса — умерли 4 187 больных.

Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства страны, обнародованные 8 мая.

При этом за прошедшие сутки в Индии коронавирус выявили у свыше 401 тысячи человек. Общее число случаев с начала пандемии в стране достигло почти 21,9 миллиона.

Индия страдает от стремительного распространения выявленной в этой стране мутации коронавируса. В то же время, пишет Deutsche Welle, правительство страны опасается водить локдаун во всей стране из-за экономических последствий. Также правительство жалуется, что во время прошлогоднего локдауна миллионы людей потеряли работу в городах и возвращались в сельские регионы, из-за чего вирус распространился по всей стране. Количество штатов Индии, в которых ограничения вводят местные власти, растет.