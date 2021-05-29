У Вʼєтнамі та Франції виявили дві нові мутації коронавірусу.
Як повідомляє VnExpress, міністр охорони здоровʼя Вʼєтнаму Нгуєн Тхань Лонг заявив, що виявлено гібридний варіант COVID-19 — з ознаками «британського» і «індійського» штамів. Його діагностували 28 травня одночасно у кількох людей. Зазначається, що гібридний штам набагато більш заразний і легко передається через повітря.
У Франції виявлено родича «британського» варіанту, який вже отримав назву 20I/484Q.
DW пише, що до 27 травня штам підтвердили у 37 осіб, більшість з яких є мешканцями комуни Ньор. Цілком можливо, що йдеться про той же різновид вірусу, спалах якого минулого тижня зафіксували в Бордо.
- Недавні результати досліджень показали, що дві дози вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca ефективно борються проти «індійського» і «британського» штамів.
- За даними ВООЗ, від коронавірусу померли щонайменше 6—8 мільйонів людей, хоча в її офіційній статистиці вказано трохи понад 3 мільйони.