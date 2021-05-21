ВООЗ: Число смертей від коронавірусу може сягати 8 мільйонів, хоча офіційно — 3

Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомляє, що від коронавірусу померли щонайменше 6—8 мільйонів людей, хоча в її офіційній статистиці вказано трохи понад 3 мільйони. Про це повідомляє Reuters. «Це число [смертей від коронавірусу] справді у два-три рази більше. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що кількість померлих можна оцінити від 6 до 8 мільйонів», — сказала на брифінгу Саміра Асма, заступник Генерального директора ВООЗ у відділі даних і аналітики.

В офіційному звіті ВООЗ загальна кількість смертей від пандемії у 2020 році становить не менше 3 мільйонів. Водночас організація вказала на відсутність надійних систем реєстрації смертей у багатьох країнах. Також зазначається, що багато людей помирали від коронавірусу ще до того, як здали тест. Аналітик даних ВООЗ Вільям Мсембурі пояснив, що в ці 6—8 мільйонів включили приблизну кількість незареєстрованих смертей та відсоток тих пацієнтів, хто просто не звертається по допомогу до лікарів (через недовіру до них або проблеми з мобільністю) та інші фактори.