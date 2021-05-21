ВОЗ: Число смертей от коронавируса может достигать 8 миллионов, хотя официально — 3

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что от коронавируса умерли не менее 6—8 миллионов человек, хотя в ее официальной статистике это число чуть больше 3 миллионов. Об этом сообщает Reuters. «Это число [смертей от коронавируса] действительно в два-три раза больше. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что количество умерших можно было бы оценить от 6 до 8 миллионов», — сказала на брифинге Самира Асма, заместитель Генерального директора ВОЗ в отделе данных и аналитики.

В то же время в официальном отчете ВОЗ общее количество смертей от пандемии в 2020 году составило не менее 3 миллионов. В то же время организация указала на отсутствие надежных систем регистрации смертей во многих странах. Также отмечается, что многие люди умирали от коронавируса еще до того, как сдали тест. Аналитик данных ВОЗ Уильям Мсембури пояснил, что в эти 6—8 миллионов включили приблизительное количество незарегистрированных смертей и процент тех пациентов, кто просто не обращается за помощью к врачам (из-за недоверия к ним или проблем с мобильностью) и другие факторы.