Дослідження: Вакцини Pfizer та AstraZeneca ефективні проти «індійського» штаму коронавірусу. Але потрібні дві дози

Дві дози вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech та AstraZeneca є високоефективними як проти «індійського» штаму коронавірусу, так і проти найбільш поширеного «британського».

Про це повідомляють BBC та Reuters із посиланням на результати дослідження Агентства громадського здоров’я Британії (Public Health England).

Як зазначається, дослідження проводили на 12 675 зразках, з них 1 054 були інфіковані «індійським» штамом B.1.617.2.

Згідно з результатами, за два тижні після другої дози Pfizer-BioNTech вакцина захистила у 88% випадків (проти британського штаму — 93%), у випадку з AstraZeneca вакцина була ефективною у 60% випадків (проти британського штаму - у 66%).