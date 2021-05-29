Во Вьетнаме и Франции выявили две новые мутации коронавируса.

Как сообщает VnExpress, министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что зафиксирован гибридный вариант COVID-19 — с характеристиками «британского» и «индийского» штаммов. Его диагностировали 28 мая сразу у нескольких человек. Отмечается, что гибридный штамм гораздо более заразный и легко передается по воздуху.

Во Франции выявлен родственник «британского» варианта, который уже получил название 20I/484Q.

DW пишет, что на 27 мая штамм подтвердили у 37 человек, большинство из которых являются жителями коммуны Ньор. Вполне возможно, что речь идет о том же типе вируса, вспышку которого на прошлой неделе зафиксировали в Бордо.