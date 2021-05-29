Исследование: Вакцина Pfizer менее эффективна против «индийского» штамма коронавируса, но действует

Исследование частного некоммерческого Института Пастера в Париже показали, что вакцина Pfizer оказалась менее эффективной против индийского варианта коронавируса, чем против обычного.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Лабораторные исследования показали, что несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer, вероятно, защищает от индийского варианта», — заявил директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.

В исследовании приняли участие 28 медицинских работников из Орлеана. Из них 16 человек получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 — одну дозу вакцины AstraZeneca. У тех, кто получил две дозы Pfizer, в три раза снизилось количество антител против индийского варианта, по сравнению с обычным вариантом, но их осталось все еще достаточно для защиты от вируса. А у тех, кто был вакцинирован препаратом AstraZeneca был особенно низкий уровень антител, нейтрализующих «индийский» штамм коронавируса.

По словам Шварца, исследование показывает, что индийский вариант коронавируса получил частичную устойчивость к антителам. По данным Всемирной организации здравоохранения, «индийский» штамм коронавируса зафиксирован в 53 странах.