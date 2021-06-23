В Україні за добу виявили 835 нових хворих на коронавірус і зробили понад 50 тисяч щеплень

В Україні за добу 22 червня виявили 835 нових хворих на коронавірус і зробили 53 786 щеплень від нього.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Найбільше нових випадків виявили в місті Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях. Також минулої доби шпиталізували 419 людей, померли 70 пацієнтів, одужали 2 292.