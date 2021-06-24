У Сумах відкривають центр вакцинації від коронавірусу

У Сумах у суботу, 26 червня, відкривають центр вакцинації від коронавірусу. Про це мер міста Олександр Лисенко повідомив у Facebook.

Від суботи до понеділка (26, 27, 28 червня) усі охочі зможуть зробити щеплення від коронавірусу у центрі, що діятиме у молодіжному центрі «Романтика», що знаходиться за адресою вулиця Героїв Сумщини, 3.

Центр працюватиме з 09:00 до 14:00, з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу. Щеплення будуть робити китайською вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ. Черга буде живою, без попереднього запису.