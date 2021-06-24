В Сумах открывают центр вакцинации от коронавируса

В Сумах в субботу, 26 июня, открывают центр вакцинации от коронавируса. Об этом мэр города Александр Лысенко сообщил в Facebook.
В субботу — понедельник (26, 27, 28 июня) все желающие смогут сделать прививку от коронавируса в центре, который будет действовать в молодежном центре «Романтика», который находится по адресу улица Героев Сумщины, 3.
Центр будет работать с 09:00 до 14:00, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Прививки будут делать китайской вакциной CoronaVac, которую одобрила ВОЗ. Очередь будет живой, без предварительной записи.
Отметим, что по Украине открыто более 90 центров вакцинации в 17 регионах. С начала вакцинации и по состоянию на 24 июня сделали 2 229 165 прививок (первую дозу получили 1 793 999 человек, вторую — 435 166).
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. В Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России. В то же время производители вакцин уверяют, что их препараты остаются эффективными и против штамма «Дельта».