AstraZeneca подтвердила эффективность своей вакцины против штамма «Дельта»

Компания AstraZeneca со ссылкой на собственные исследование подтвердила, что ее вакцина эффективна против мутировавших штаммов коронавируса, в частности разновидности «Дельта» и «Каппа».
Об этом пишет Reuters.
Результаты испытаний Оксфордского университета показывают, что вакцина производит в крови антитела, которые способны нейтрализовать штаммы «Дельта» и «Каппа», которые сейчас считаются одними из самых опасных.
Кроме того, Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 90% защищают от госпитализации, если больной заразился штатом «Дельта».
- Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения относительно того, надо ли устанавливать дополнительный контроль и ограничения между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».
- Совет нацбезопасности и обороны 23 июня планирует провести посвященное коронавирусу заседание. Там будут обсуждать распространение в мире коронавирусного штамма «Дельта».