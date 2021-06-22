СНБО проведет заседание из-за распространения в мире коронавирусного штамма «Дельта»

Совет нацбезопасности и обороны 23 июня планирует провести посвященное коронавирусу заседание. Там будут обсуждать распространение в мире коронавирусного штамма «Дельта».

Об этом в своем Facebook написал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

«Завтра планируется заседание СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине «индийского» штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая», — пояснил он.

По словам Радуцкого, существует большой риск того, что волна коронавируса из-за этого штамма дойдет и до Украины. ВОЗ уже зафиксировала «Дельту» в 92 странах мира. А в Украине пока нет собственных тест-систем для выявления этого штамма.

Он считает, что правительство сейчас должно ускорить вакцинацию и вернуть обязательные ПЦР-тесты после пересечения границы.