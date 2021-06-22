Украина думает над ограничением поездок в страны, где фиксируют штамм коронавируса «Дельта»

Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения относительно того, надо ли устанавливать дополнительный контроль и ограничения между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».

Об этом сообщает Офис президента.

Участники совещания в ОП заслушали информацию Национальной академии наук Украины по распространению штамма COVID-19 «Дельта». По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации увеличивается в 1,45 раза.

Напомним, что, по данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса, который впервые выявили в Индии, становится доминирующим в мире штаммом. Его уже массово фиксируют, в частности, в Великобритании.