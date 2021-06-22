Україна думає над обмеженням поїздок у країни, де фіксують штам коронавірусу «Дельта»

Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо того, чи треба встановлювати додатковий контроль та обмеження між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу «Дельта».

Про це повідомляє Офіс президента.

Учасники наради в ОП заслухали інформацію Національної академії наук України щодо поширення штаму COVID-19 «Дельта». За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 разу заразніший, ніж штам «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації збільшується у 1,45 разу.

Нагадаємо, що, за даними ВООЗ, дельта-варіант коронавірусу, який вперше виявили в Індії, стає домінуючим у світі штамом. Його вже масово фіксують, зокрема, у Великій Британії.