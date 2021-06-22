AstraZeneca підтвердила ефективність своєї вакцини проти штаму «Дельта»

Компанія AstraZeneca з посиланням на власні дослідженя підтвердила, що її вакцина ефективна проти мутованих штамів коронавірусу, зокрема різновиду «Дельта» та «Каппа».
Про це пише Reuters.
Результати випробувань Оксфордського університету свідчать, що вакцина виробляє в крові антитіла, які здатні нейтралізувати штами «Дельта» і «Каппа», які зараз вважаються одними з найбільш небезпечних.
Окрім того, Національна служба охорони здоров’я Великої Британії заявила, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на понад 90% захищають від госпіталізації, якщо хворий інфікувався штатом «Дельта».
- Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо того, чи треба встановлювати додатковий контроль та обмеження між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу «Дельта».
- Рада нацбезпеки і оборони 23 червня планує провести присвячене коронавірусу засідання. Там обговорюватимуть поширення у світі коронавірусного штаму «Дельта».