AstraZeneca підтвердила ефективність своєї вакцини проти штаму «Дельта»

Компанія AstraZeneca з посиланням на власні дослідженя підтвердила, що її вакцина ефективна проти мутованих штамів коронавірусу, зокрема різновиду «Дельта» та «Каппа».

Про це пише Reuters.

Результати випробувань Оксфордського університету свідчать, що вакцина виробляє в крові антитіла, які здатні нейтралізувати штами «Дельта» і «Каппа», які зараз вважаються одними з найбільш небезпечних.

Окрім того, Національна служба охорони здоров’я Великої Британії заявила, що вакцини Pfizer і AstraZeneca на понад 90% захищають від госпіталізації, якщо хворий інфікувався штатом «Дельта».