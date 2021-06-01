ВОЗ сертифицировала китайскую вакцину CoronaVac. Ее используют и в Украине

Всемирная организация здравоохранения сертифицировала китайскую вакцину CoronaVac производства компании Sinovac.
Об этом пишет пресс-служба ВОЗ.
«Мир отчаянно нуждается в нескольких вакцинах против COVID-19, чтобы решить проблему огромного неравенства в доступе во всем мире. Мы призываем производителей принять участие в программе COVAX, поделиться своими ноу-хау и данными и внести свой вклад в установление контроля над пандемией», — сказала помощница генерального директора ВОЗ по доступу к продуктам здравоохранения Мариангела Симао.
Внесение в перечень сертифицированных вакцин от ВОЗ позволит компании Sinovac предоставить свои препараты для глобальной инициативы COVAX. Также это ускорит ее согласование в других странах мира.
На основе полученных данных ВОЗ рекомендует эту вакцину для людей от 18 лет. Вторую дозу препарата следует вводить в промежутке от двух до четырех недель. Там отметили, что вакцина показала свою эффективность в 51% от заражения коронавирусом и в 100% от госпитализации из-за этой болезни.
- Украина имеет контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины Coronavac, из которых ранее уже получили 1,2 млн доз. Учитывая доставленные 26 мая 500 тысяч доз, страна еще должна получить 200 тысяч. Прививки препаратом CoronaVac начались в Украине 13 апреля.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.