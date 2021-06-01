ВОЗ сертифицировала китайскую вакцину CoronaVac. Ее используют и в Украине

«Мир отчаянно нуждается в нескольких вакцинах против COVID-19, чтобы решить проблему огромного неравенства в доступе во всем мире. Мы призываем производителей принять участие в программе COVAX, поделиться своими ноу-хау и данными и внести свой вклад в установление контроля над пандемией», — сказала помощница генерального директора ВОЗ по доступу к продуктам здравоохранения Мариангела Симао.

Внесение в перечень сертифицированных вакцин от ВОЗ позволит компании Sinovac предоставить свои препараты для глобальной инициативы COVAX. Также это ускорит ее согласование в других странах мира.

На основе полученных данных ВОЗ рекомендует эту вакцину для людей от 18 лет. Вторую дозу препарата следует вводить в промежутке от двух до четырех недель. Там отметили, что вакцина показала свою эффективность в 51% от заражения коронавирусом и в 100% от госпитализации из-за этой болезни.