В Україні виявили штам коронавірусу «Дельта»

У двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі ТСН.
За його словами, до Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії.
Також Данілов додав, що наразі в Україні є тільки чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам — дві приватні та дві державні.
«У нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ», — зазначив Данілов.
Аби не допустити поширення індійського штаму, сьогодні зібрався Апарат РНБО, де вирішать, чи вводити обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії.
За даними департаменту громадського здоров'я Англії, цей штам у 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- Водночас виробники вакцин запевняють, що їхні препарати залишаються ефективними й проти цього штаму вірусу.
- Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо того, чи треба встановлювати додатковий контроль та обмеження між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу «Дельта». Наразі в’їзд до України можуть обмежити з Великої Британії, Індії, Росії та Португалії, де найбільша циркуляція «Дельти».