В Україні виявили штам коронавірусу «Дельта»

У двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі ТСН.

За його словами, до Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії.

Також Данілов додав, що наразі в Україні є тільки чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам — дві приватні та дві державні.

«У нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ», — зазначив Данілов.

Аби не допустити поширення індійського штаму, сьогодні зібрався Апарат РНБО, де вирішать, чи вводити обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії.

За даними департаменту громадського здоров'я Англії, цей штам у 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації.