В Івано-Франківську відкрили центр масової вакцинації від коронавірусу

В Івано-Франківську запрацював центр масової вакцинації, де кожен охочий може отримати щеплення від коронавірусу. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Центр розташований на базі спортивного комплексу Івано-Франківського національного медичного університету, на вулиці Целевича, 34.

Як пише місцеве видання «Курс», у зв’язку зі святами центр працюватиме цього тижня тільки в суботу, 19 червня, з 10:00 до 16:00 години. У наступні вихідні він буде відкритий два дні: у суботу та неділю. Щеплення зможуть отримати всі охочі, навіть не записані до листа очікування вакцинації в додатку «Дія». При собі потрібно обов’язково мати паспорт і мобільний телефон.

Вакцинація — безкоштовна, щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ.