В Ивано-Франковске открыли центр массовой вакцинации от коронавируса

В Ивано-Франковске заработал центр массовой вакцинации, где каждый желающий может получить прививку от коронавируса. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Центр находится на базе спортивного комплекса Ивано-Франковского национального медицинского университета, на улице Целевича, 34.

Как пишет местное издание «Курс», в связи с праздниками центр будет работать на этой неделе только в субботу, 19 июня, с 10:00 до 16:00. В следующие выходные он будет открыт два дня: в субботу и воскресенье. Прививки смогут получить все желающие, которые даже не записаны в лист ожидания вакцинации в приложении «Дія». При себе нужно обязательно иметь паспорт и мобильный телефон.

Вакцинация — бесплатная, прививки делают китайской вакциной CoronaVac, которую одобрил ВОЗ.