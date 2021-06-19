В Украине от коронавируса уже сделали более 2 миллионов прививок

В Украине за сутки 18 июня сделали 67 101 прививку от коронавируса, что позволило пересечь отметку в 2 миллиона с начала кампании. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

По состоянию на утро 19 июня в Украине сделали 2 056 499 прививок. Первую дозу получили 1 700 709 человек, вторую — 355 790.