Найближчими вихідними в Києві не будуть масово вакцинувати населення від коронавірусу

У Києві скасували масову вакцинацію від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні 19—20 і 26—27 червня у звʼязку з майбутніми святами.
Про це повідомили в системі Helsi.me, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, киянам, котрі раніше записалися в системі на зазначені дати, запропонують перенести вакцинацію на 17—18 червня, або скасувати запис.
У травні в Україні відкрили три великі центри вакцинації: у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та в Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»). У центрах вакцинують тих, хто записався через «Дію».
- У вихідні 12—13 червня центри масової вакцинації працювали в 14 регіонах. Всього булим відкриті близько 50 пунктів, в яких прищепили понад 35 тисяч осіб.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують всіх, хто не потрапляє до груп ризику.