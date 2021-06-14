Найближчими вихідними в Києві не будуть масово вакцинувати населення від коронавірусу

У Києві скасували масову вакцинацію від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні 19—20 і 26—27 червня у звʼязку з майбутніми святами.

Про це повідомили в системі Helsi.me, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, киянам, котрі раніше записалися в системі на зазначені дати, запропонують перенести вакцинацію на 17—18 червня, або скасувати запис.