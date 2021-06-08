У Львівській області відкриють ще чотири центри вакцинації від коронавірусу. Вони працюватимуть у Дрогобичі, Трускавці, Стрию та Червонограді.
Про це пише пресслужба Львівської ОДА.
«Передбачається облаштування центрів вакцинації в інших містах Львівщини — Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді. Наразі обговорюємо варіанти локацій для розміщення центрів у цих містах», — зазначив регіональний координатор з вакцинації у Львівській області Олег Когут.
Також він розповів, що у самому Львові розглядають ще кілька локацій для відкриття центрів — на території ТРЦ «Форум» та у кінопалаці О. Довженка.
- У травні в Україні відкрили три великі центри вакцинації: у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та в Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»). У центрах вакцинують тих, хто записався через «Дію».
- Згодом в Одесі вирішили відкрити ще три великі центри вакцинації від коронавірусу. Один центр відкриють у Тернополі.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.