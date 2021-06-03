В Одесі відкриють ще три центри вакцинації від коронавірусу

В Одесі вирішили відкрити ще три великі центри вакцинації від коронавірусу. Там щеплення отримуватимуть ті, хто записався через додаток «Дія».

Про це пише Одеський обласний центр громадського здоров’я у своєму Facebook.

Центри облаштують у ТЦ «Мегадом», ТЦ Fontan Sky та у приміщенні ЗОШ № 15. Вони працюватимуть лише в неділю, 6 червня, з 09:00 до 17:00.

«Щеплення вакциною CoronaVac тут зможуть отримати люди, які попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи в додатку «Дія». Пріоритет надаватиметься літнім людям і особам з хронічними захворюваннями», — зазначили там.