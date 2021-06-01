У Тернополі теж відкриють великий центр вакцинації від коронавірусу

У Тернополі на вихідних також відкриють великий центр вакцинації від коронавірусу. Він буде призначений для тих, хто записався через додаток «Дія».

Про це пише пресслужба Тернопільської ОДА.

Центр відкриють на базі комунального підприємства Тернопільської міської ради «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка». Працюватиме він лише у вихідні.