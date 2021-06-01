В Тернополе тоже откроют большой центр вакцинации от коронавируса

В Тернополе на выходных также откроют большой центр вакцинации от коронавируса. Он будет предназначен для тех, кто записался через приложение «Дія».

Об этом пишет пресс-служба Тернопольской ОГА.

Центр откроют на базе коммунального предприятия Тернопольского городского совета «Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко». Работать он будет только в выходные.