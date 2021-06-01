В Тернополе тоже откроют большой центр вакцинации от коронавируса

В Тернополе на выходных также откроют большой центр вакцинации от коронавируса. Он будет предназначен для тех, кто записался через приложение «Дія».
Об этом пишет пресс-служба Тернопольской ОГА.
Центр откроют на базе коммунального предприятия Тернопольского городского совета «Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко». Работать он будет только в выходные.
«Уважаемые жители Тернопольской области, кто зарегистрировался на вакцинацию в приложении «Дія», или желает еще зарегистрироваться, приходите субботу и в воскресенье в комплекс «Довженко». Таким образом мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, что осенью заболеваемость не будет расти. Поэтому эта иммунная прослойка людей с антителами будет благодаря вакцинации, а не тех, кто переболел», — отметила начальница департамента здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.
В самом центре будут работать восемь мобильных бригад.
- Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за это лето планирует вакцинировать 5 млн украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или же сделать 10 млн прививок. Он также говорил, что на лето карантин в Украине могут ослабить.
- В минувшие выходные, после открытия трех центров вакцинации в Киеве, Львове и Одессе был зафиксирован рекорд — прививки получили 15 100 человек.