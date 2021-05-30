В Одессе вслед за Киевом и Львовом открыли большой центр вакцинации, где прививки могут получить те, кто записался через приложение «Дія».

Об этом пишет пресс-служба Одесской ОГА.

Центр расположен на территории стадиона Национального университета «Одесская юридическая академия». Он будет работать с 09:00 до 17:00.

Глава Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева отметила, что в этом центре планируют ежедневно делать по 250—300 прививок. Сейчас будут вакцинировать людей старше 60 лет, записавшихся через «Дію». Их будут приглашать по телефону.