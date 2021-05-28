Минздрав: В центрах вакцинации в Киеве, Львове и Одессе будут вакцинировать тех, кто записался через «Дію». Их будут приглашать по телефону

В Министерстве здравоохранения сообщили, что на прививку в крупных центрах вакцинации в Киеве, Львове и Одессе будут приглашать по телефону.
Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.
В ведомстве напомнили, что в трех городах уже с 29 мая открываются пилотные центры вакцинации. Там прививки будут делать тем, кто записался через приложение или портал «Дія».
«Прививать будут только тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. В приоритете будут люди пожилого возраста!» — отметили в Минздраве.
Также там отметили, что выбирать вакцину нельзя. Сейчас в центрах будут проводиться прививки китайской вакциной Coronavac.
- Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за лето планирует добиться вакцинации 5 млн украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или же сделать 10 млн прививок.
- С 29 мая в Украине открываются три крупные центры вакцинации — в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»).