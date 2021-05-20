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Рада назначила санврача Ляшко министром здравоохранения

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Рада назначила санврача Ляшко министром здравоохранения

Верховная Рада проголосовала за назначение главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

За это решение проголосовали 262 нардепа.

Назначение Ляшко поддержали 224 депутата из «Слуги народа», а также 15 представителей фракции «За майбутнє», 18 — группы «Довіра», и еще 5 внефракционных нардепов.

«Приоритетом №1 для меня является преодоление коронавирусной болезни. Мы сделаем все, чтобы украинцы смогли вакцинироваться, работать и путешествовать. Но эта пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Именно поэтому биологическая безопасность граждан станет приоритетом работы министерства. К осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки инфекционных заболеваний и эпидемий, будут полностью пересмотрены подходы к реагированию на радиационные и химические угрозы», — заявил новоназначенный министр.

Во время своего представления в комитете Ляшко пообещал за лето полностью вакцинировать 5 млн украинцев. Он также отметил, что у него уже сформирована команда.