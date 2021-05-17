Шмыгаль назвал главную причину для увольнения Степанова и вспомнил его обещания на совещаниях у Зеленского

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основной причиной внесения в Верховную Раду представления о увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

Об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования, сообщает Укринформ.

«Основная причина представления, конечно, это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически, постоянный перенос темпов поставок, темпов вакцинации», — отметил Шмыгаль.

По его словам, еженедельно на уровне президента проходили совещания по этому вопросу, на которых Степанов давал обещания о сроках поставки вакцин, уверял, что препараты будут и прививки будут. «Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Минздрава и министра как менеджера», — заявил глава правительства.

Кроме того, по его словам, невозможно игнорировать позицию народных депутатов, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке Степанова.

Профильный комитет Рады рекомендовал нардепам определиться с отставкой Степанова путем голосования в зале. Это решение поддержали 13 членов комитета, один высказался против, еще один воздержался, сообщает ZN.UA.

В то же время голосование за отставку Степанова комитет провалил. В частности, увольнение министра поддержали 7 членов комитета, еще 7 высказались против, один — воздержался.