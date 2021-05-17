Шмыгаль назвал главную причину для увольнения Степанова и вспомнил его обещания на совещаниях у Зеленского

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основной причиной внесения в Верховную Раду представления о увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.
Об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования, сообщает Укринформ.
«Основная причина представления, конечно, это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически, постоянный перенос темпов поставок, темпов вакцинации», — отметил Шмыгаль.
По его словам, еженедельно на уровне президента проходили совещания по этому вопросу, на которых Степанов давал обещания о сроках поставки вакцин, уверял, что препараты будут и прививки будут. «Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Минздрава и министра как менеджера», — заявил глава правительства.
Кроме того, по его словам, невозможно игнорировать позицию народных депутатов, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке Степанова.
Профильный комитет Рады рекомендовал нардепам определиться с отставкой Степанова путем голосования в зале. Это решение поддержали 13 членов комитета, один высказался против, еще один воздержался, сообщает ZN.UA.
В то же время голосование за отставку Степанова комитет провалил. В частности, увольнение министра поддержали 7 членов комитета, еще 7 высказались против, один — воздержался.
- 14 мая глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Министры инфраструктуры Криклий и экономики Петрашко в тот же день написали заявления об увольнении по собственному желанию.
- 17 мая Степанов на фоне возможной отставки записал видеообращение, в котором вновь заявил, что не писал никаких заявлений на увольнение.
- 18 мая Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для голосования за увольнение трех министров, в частности, Степанова.
- Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия убежден, что Рада поддержит отставку Степанова из-за низкого темпа вакцинации от коронавируса. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Минздрава Арахамия называет Виктора Ляшко. Сам Ляшко отказался комментировать эту информацию, не подтвердив и не опровергнув ее.