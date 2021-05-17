«Все только начинается». Министр Степанов выступил с видеообращением на фоне возможной отставки

Министр здравоохранения Максим Степанов на фоне возможной грядущей отставки записал видеообращение, в котором вновь заявил, что не писал никаких заявлений на увольнение.

«Год назад я взял на себя ответственность за всю медицинскую систему в стране, врачей, медиков и пациентов. Боролся за высокие зарплаты, за развитие медицинской отрасли, за жизнь каждого украинца. Убежден, что рядом с профессионализмом не может быть места политической целесообразности и конъюнктуры. Врач и пациент, а не бюрократ и политик, должны решать, куда будет двигаться медицина в Украине. Проиграна ли битва? Нет. Все только начинается», — сказано в подписи к видео.

Степанов заявил, что вокруг него разворачивались «подковерные игры».

«Закрывать глаза на то, как руками политических сил с низким рейтингом уничтожается медицинская система и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду [...]. Реформы должны задумываться и реализовываться специалистами и практиками, а не подгоняться под политическую конъюнктуру и выгоду», — сказал Степанов без акцента на конкретные фамилии.

Министр заявил, что вел борьбу за высокие зарплаты и социальные гарантии для медиков, а это шло вразрез с идеологией противников изменений и медицинских бюрократов. «Я брал на себя ответственность и обещал пациентам и врачам лучшее будущее. И слово свое держу», — закончил Степанов.