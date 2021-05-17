Рада соберется на внеочередное заседание для увольнения трех министров

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что нардепы на этой неделе соберутся на внеочередное заседание. На нем будут голосовать за увольнение трех министров.
Об этом пишет пресс-служба парламента.
«С таким предложением обратилась фракция «Слуга народа» еще в пятницу. Сегодня идет сбор подписей. Если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16:00, как обычно», — сказал он.
По его словам, заседание планируют провести 18 мая. Там будут рассматриваться только три вопроса — отставка министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министра инфраструктуры и министра здравоохранения Украины.
«Надо понять позицию уважаемых министров, чтобы они отчитались, какие есть ошибки и какие достижения. Чтобы, принимая соответствующие решения, мы четко понимали, что является основанием, за что мы должны благодарить, а за что, возможно, выражать другую позицию», — подчеркнул Разумков.
Он также отметил, что, возможно, внеочередных заседаний на этой неделе будет больше, чем одно.
- 14 мая глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Министры Криклий и Петрашко в тот же день написали заявления об увольнении по собственному желанию.
- Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия убежден, что Рада поддержит отставку Степанова из-за низких темпов вакцинации от коронавируса. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Минздрава Арахамия называет Виктора Ляшко.