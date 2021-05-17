В Офисе президента назвали формальные причины отставки министров Криклия и Петрашко

В Офисе президента оценили работу министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко, котрые накануне написали заявления об увольнении.

Об этом «РБК-Украина» сообщил советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

К Мининфраструктуры были вопросы из-за отсутствия более инициативной работы, а сам Криклий, по словам Подоляка, допустил ряд «просчетов в управлении отраслью», в частности в сфере железнодорожного транспорта.

Говоря о Петрашко и его министерстве, Подоляк отметил, что у ведомства ощущался дефицит инициатив, особенно в вопросах защиты промышленности и предпринимателей во время пандемии.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что от Петрашко депутаты не видели «прорывных идей» по укреплению экономики.

Вместо него могут назначить председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко, которого в СН считают системным менеджером с визионерским видением.

Говоря о министре здравоохранения Максиме Степанове, она заявила, что тот просто недоработал.

По ее оценке, голосов за отставку Криклия и Петрашко хватит, а судьбу Степанова обсудят на вечернем заседании фракции 17 мая.