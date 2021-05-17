Заместитель министра экономики Панаиотиди увольняется с должности

Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди сообщила, что увольняется с должности.

Об этом она написала в своем Facebook.

«Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой уволить меня с 17 мая по окончании отпуска», — отметила чиновница.

По ее словам, на государственной службе она проработала 6 лет. Сначала в Антимонопольном комитете, а затем и в Министерстве экономики.

«Остаюсь преданной своим принципам и своей семье. Последовательным борцом за корпоративную реформу, электронные аукционы, с оборонкой в сердце», — подчеркнула Панаиотиди.