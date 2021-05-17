Заступниця міністра економіки Панаіотіді звільняється з посади

Заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді повідомила, що звільняється з посади.

Про це вона написала у своєму Facebook.

«Я написала заяву про звільнення 29 квітня з проханням звільнити мене з 17 травня після закінчення відпустки», — зазначила чиновниця.

За її словами, на державній службі вона пропрацювала 6 років. Спочатку в Антимонопольному комітеті, а потім і в Міністерстві економіки.

«Залишаюсь відданою своїм принципам та своїй родині. Послідовним борцем за корпоративну реформу, електронні аукціони, з оборонкою в серці», — підкреслила Панаіотіді.