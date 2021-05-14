Міністри Криклій та Петрашко написали заяви про звільнення

Міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко написали заяви про звільнення з уряду за власним бажанням.

Цю інформацію підтвердила прессекретар голови Верховної Ради Ольга Туній у Facebook.

Першими повідомлення про їх звільнення почали поширювати депутати парламентських фракцій: від «Слуги народу» — Юлія Гришина, від «Європейської солідарності» — Олексій Гончаренко та від «Голосу» Ярослав Железняк.

Разом з тим цю інформацію підтверджують і джерела видання «Українська правда» у парламенті. Аналогічна заява найближчим часом начебто може надійти від міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Проте це питання все ще вирішується. Перед цим глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що 17 травня партія обговорить питання відставки Степанова.