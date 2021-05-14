Министры Криклий и Петрашко написали заявления об увольнении

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко написали заявления об увольнении из правительства по собственному желанию.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний в Facebook.

Первыми сообщения об их увольнении начали распространять депутаты парламентских фракций: от «Слуги народа» — Юлия Гришина, от «Европейской солидарности» — Алексей Гончаренко и от «Голоса» Ярослав Железняк.

Вместе с тем эту информацию подтверждают и источники издания «Украинская правда» в парламенте. Аналогичное заявление в ближайшее время якобы может поступить от министра здравоохранения Максима Степанова. Однако этот вопрос все еще решается. Перед этим глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что 17 мая партия обсудит вопрос отставки Степанова.