Правительство переназначило Любченко главой налоговой службы. Также нашлась должность для экс-министра Милованова

Правительство снова назначило Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы. Предыдущий его контракт на этой должности заканчивается 19 апреля, новый начинается с 20 числа.

Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Любченко назначили на эту должность сроком на 5 лет. В 2009—2011 годах он занимал должность зампредседателя Государственной налоговой администрации. До этого, в 1999—2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию в Черкасской области. После этого он стал заместителем главы Кировоградской ОГА. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Государственной фискальной службы Украины. Впервые Любченко назначили руководителем налоговой 29 апреля 2020 года — после увольнения Сергея Верланова.

Бывшего министра развития экономики Тимофея Милованова назначили и. о. генерального директора предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины», которое правительство создало 2 апреля 2021 года.

Вот чем занимается этот фонд:

привлекает средства для реализации инвестиционных проектов;

финансирует и реализует приоритетные инвестиционные проекты;

привлекает инвестиции и готовит инвестиционные проекты;

создает инвестиционные фонды.

«Нацинвестфонд» должен создать благоприятные условия для масштабных инвестиционных проектов и для развития международного экономического сотрудничества.

Напомним, что в ноябре 2020 года Милованов стал внештатным советником главы Офиса президента, а на посту министра в первом правительстве Зеленского он больше всего запомнился своим проектом реформы трудового законодательства, который предлагал увольнение по упрощенной схеме и электронные трудовые книжки.