Правительство переназначило Любченко главой налоговой службы. Также нашлась должность для экс-министра Милованова

Правительство снова назначило Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы. Предыдущий его контракт на этой должности заканчивается 19 апреля, новый начинается с 20 числа.
Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Любченко назначили на эту должность сроком на 5 лет. В 2009—2011 годах он занимал должность зампредседателя Государственной налоговой администрации. До этого, в 1999—2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию в Черкасской области. После этого он стал заместителем главы Кировоградской ОГА. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Государственной фискальной службы Украины. Впервые Любченко назначили руководителем налоговой 29 апреля 2020 года — после увольнения Сергея Верланова.
Бывшего министра развития экономики Тимофея Милованова назначили и. о. генерального директора предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины», которое правительство создало 2 апреля 2021 года.
Вот чем занимается этот фонд:
- привлекает средства для реализации инвестиционных проектов;
- финансирует и реализует приоритетные инвестиционные проекты;
- привлекает инвестиции и готовит инвестиционные проекты;
- создает инвестиционные фонды.
«Нацинвестфонд» должен создать благоприятные условия для масштабных инвестиционных проектов и для развития международного экономического сотрудничества.
Напомним, что в ноябре 2020 года Милованов стал внештатным советником главы Офиса президента, а на посту министра в первом правительстве Зеленского он больше всего запомнился своим проектом реформы трудового законодательства, который предлагал увольнение по упрощенной схеме и электронные трудовые книжки.
- 4 марта Верховная Рада отправила правительство премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Должность министра развития экономики занимал Тимофей Милованов. На его место в новом правительстве назначили Игоря Петрашко.