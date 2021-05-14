«Слуги народа» на следующей неделе обсудят увольнение министра Степанова

Партия «Слуга народа» на заседании 17 мая обсудит вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко, пишет Интерфакс.
«У нас будет заседание фракции, кажется, в понедельник, и мы там все обсудим. У нас есть часть людей, которые горячо за увольнение, часть людей, которые не очень за, и часть людей, которые горячо против», — пояснил он.
Корниенко отметил, что из-за этого внутри партии нужно договориться и прийти к компромиссному решению.
- Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в Раде в ближайшее время будут обсуждать кадровые изменения в Кабинете министров. Он также подтвердил, что нардепы обсудят увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.