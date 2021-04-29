В «Слуге народа» анонсировали кадровые перестановки в Кабмине. Увольнение Степанова обсудят в мае

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что там в ближайшее время будут обсуждать кадровые изменения в Кабинете министров.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина24».
Он также подтвердил, что нардепы обсудят вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.
«Мы еще не обсуждали. У нас будет обсуждение этого вопроса на фракции где-то в десятых числах мая», — сказал Арахамия.
По его словам, министр здравоохранения — это политическая должность, поэтому он должен нести политическую ответственность за провалы работы.
«Учитывая серию провальных обещаний относительно вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет предупреждение... Кандидатура [главного санитарного врача Виктора] Ляшко была на радаре, некоторые еще есть кандидатуры», — заявил нардеп.
В то же время Арахамия подчеркнул, что возможны еще некоторые перестановки в правительстве.
«Еще могут быть несколько кадровых переназначений. Кто-то будет уволен, а кто-то будет трудоустроен. Я думаю, два [переназначения]», — отметил он.
- В Верховной Раде собрали более 150 подписей депутатов за проведение внеочередного заседания парламента, на котором должны рассмотреть отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
- В феврале в «Слуге народа» заявляли, что будут инициировать отставку главы Министерства здравоохранения Максима Степанова в случае провала кампании по вакцинации против коронавируса в Украине.