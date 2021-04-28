В «Голосе» заявили, что в Раде собрали более 150 подписей для рассмотрения отставки Степанова

В Верховной Раде собрали более 150 подписей депутатов за проведение внеочередного заседания парламента, на котором должны рассмотреть отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

«Помните, как я анонсировал сбор подписей от «Голоса» за внеочередное заседание по увольнению Степанова, когда объявили карантин выходного дня? Вот, наконец необходимые 150+ подписей есть», — написал он.

Как пояснил Железняк, это означает, что внеочередное заседание Рады за постановление об отставке министра здравоохранения состоится.

По словам его коллеги по фракции Александры Устиновой, во время сбора подписей многим депутатам звонили и предлагали «помочь в округе», спрашивали «что надо».

«На совести Степанова тысячи смертей украинцев. Проваленное тестирование. Закупка защитных костюмов для врачей на 40% дороже. Отсутствие вакцин от ковида. Именно из-за его бездействия сегодня ежедневно умирают полтысячи украинцев», — заявила она на своей странице в Facebook, отметив, что Степанова должны не просто снять с должности, но и посадить в тюрьму.