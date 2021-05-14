Глава фракции СН Арахамия: Главу Минздрава Степанова отправят в отставку из-за проваленной вакцинации

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия убежден, что Верховная Рада поддержит отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения из-за плохой скорости вакцинации от коронавируса.

Об этом он заявил в эфире «Свободы слова Савика Шустера».

По словам Арахамии, президенту постоянно приходилось вмешиваться в процесс заказа вакцин, контактировать с производителями, которые в свою очередь заявляли, что украинский Минздрав позже других стран обратился к ним, поэтому и такие задержки.

«Если вся страна работает над вакцинацией, а Министерство немножко тормозит, надо менять руководство», — отметил глава парламентской фракции.

Наиболее вероятным кандидатом на должность Степанова Арахамия называет Виктора Ляшко — главного санитарного врача: «Господин Ляшко занимался карантинами и тестами — есть результаты, а вакцинацию забрал на себя Степанов и не справился с этим вопросом».

Что касается других двух кадровых изменений — заявлений об отставке от министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономического развития Игоря Петрашко, Арахамия отметил, что уже есть кандидаты на их посты. Действующий глава налоговой Алексей Любченко согласился возглавить Минэкономики, глава «Укравтодора» Александр Кубраков — Министерство инфраструктуры.