Правительство внесло в Раду представление об отставке министра здравоохранения Степанова

В Верховную Раду поступило представление от премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила в Facebook.
Сам же Степанов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что не писал заявление об отставке. Кандидатом на его должность называют главного санврача Виктора Ляшко.
Степанова назначили министром 30 марта 2020 года — на этом посту он сменил Илью Емца.
С 2008 и до весны 2010 года он занимал должность первого заместителя председателя Одесской ОГА Николая Сердюка. После прихода к власти Виктора Януковича его с этой должности уволили. В декабре 2016 года Максим Степанов выиграл конкурс на должность председателя Одесской областной государственной администрации после отставки Михеила Саакашвили в ноябре того же года. Главой ОГА он стал 12 января 2017 года.
В разное время Степанова называли человеком Игоря Коломойского, так как он кум давнего друга бизнесмена — Игоря Палицы. Сам Коломойский в интервью «РБК-Украина» в мае 2019 года говорил, что по просьбе Палицы действительно помогал решать какие-то проблемы Степанова, но новой власти, спроси она его совета, он бы чиновника не рекомендовал.
- Перед этим стало известно, что министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко написали заявления об увольнении из правительства по собственному желанию. На место Криклия могут назначить главу «Укравтодора» Александра Кубракова, вместо Петрашко — начальника налоговой Алексея Любченко.
- Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в Раде в ближайшее время будут обсуждать кадровые изменения в Кабинете министров. Он также подтвердил, что нардепы обсудят увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.