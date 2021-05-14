Правительство внесло в Раду представление об отставке министра здравоохранения Степанова

В Верховную Раду поступило представление от премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила в Facebook.

Сам же Степанов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что не писал заявление об отставке. Кандидатом на его должность называют главного санврача Виктора Ляшко.

Степанова назначили министром 30 марта 2020 года — на этом посту он сменил Илью Емца.

С 2008 и до весны 2010 года он занимал должность первого заместителя председателя Одесской ОГА Николая Сердюка. После прихода к власти Виктора Януковича его с этой должности уволили. В декабре 2016 года Максим Степанов выиграл конкурс на должность председателя Одесской областной государственной администрации после отставки Михеила Саакашвили в ноябре того же года. Главой ОГА он стал 12 января 2017 года.