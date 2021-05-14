Уряд вніс до Ради подання про відставку міністра охорони здоровʼя Степанова

До Верховної Ради надійшло подання від премʼєр-міністра України про відставку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова.

Про це прессекретар голови Верховної Ради Ольга Туній повідомила у Facebook.

Сам же Степанов в етері телеканалу «Україна 24» заявив, що не писав заяву про відставку. Кандидатом на його посаду називають головного санлікаря Віктора Ляшка.

Степанова призначили міністром 30 березня 2020 року — на цій посаді він замінив Іллю Ємця.

З 2008 і до весни 2010 року він обіймав посаду першого заступника голови Одеської ОДА Миколи Сердюка. Після приходу до влади Віктора Януковича його з цієї посади звільнили. У грудні 2016 року Максим Степанов виграв конкурс на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації після відставки Міхеїла Саакашвілі в листопаді того ж року. Область він очолив 12 січня 2017 року.