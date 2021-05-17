В Офісі президента назвали формальні причини відставки міністрів Криклія та Петрашка

В Офісі президента оцінили роботу міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка, котрі напередодні написали заяви про звільнення.

Про це «РБК-Україна» повідомив радник голови ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

До Мінінфраструктури були питання через відсутність більш ініціативної роботи, а сам Криклій, за словами Подоляка, допустив низку «прорахунків в управлінні галуззю», зокрема в сфері залізничного транспорту.

Говорячи про Петрашка і його міністерство, Подоляк зазначив, що у відомства відчувався дефіцит ініціатив, особливо в питаннях захисту промисловості і підприємців під час пандемії.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що від Петрашка депутати не бачили «проривних ідей» щодо зміцнення економіки.

Замість нього можуть призначити голову Державної податкової служби Олексія Любченка, якого в «СН» вважають системним менеджером з візіонерським баченням.

Говорячи про міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, вона заявила, що той просто недопрацював.

За її оцінкою, голосів за відставку Криклія та Петрашка вистачить, а долю Степанова обговорять на вечірньому засіданні фракції 17 травня.