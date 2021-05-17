Рада збереться на позачергове засідання для звільнення трьох міністрів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що нардепи на цьому тижні зберуться на позачергове засідання. На ньому будуть голосувати за звільнення трьох міністрів.

Про це пише пресслужба парламенту.

«З такою пропозицією звернулася фракція «Слуга народу» ще в п’ятницю. Сьогодні йде збір підписів. Якщо будуть зібрані необхідні 150 підписів, буде скликане позачергове засідання о 16:00, як зазвичай», — сказав він.

За його словами, засідання планують провести 18 травня. Там будуть розглядатися лише три питання — відставка міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністра інфраструктури та міністра охорони здоровʼя України.

«Треба зрозуміти позицію шановних міністрів, щоб вони прозвітували, які є помилки і які є здобутки. Щоб ухвалюючи відповідні рішення, ми чітко розуміли, що є підставою, за що ми повинні дякувати, а за що, можливо, висловлювати іншу позицію», — підкреслив Разумков.

Він також зазначив, що, можливо, позачергових засідань на цьому тижні буде більше ніж одне.